Musetti vince il derby con Sonego senza cedere un set

Lorenzo Musetti si impone nel derby contro Lorenzo Sonego agli Australian Open, vincendo in tre set senza cedere alcun break. La partita ha mostrato la solidità e la concentrazione del giovane tennista italiano, che conferma il suo buon stato di forma in questa fase del torneo. Entrambi i giocatori hanno dato prova di grande impegno, contribuendo a rendere il match un momento importante per il tennis italiano.

AGI - Agli Australian Open Lorenzo Musetti si aggiudica il derby con Lorenzo Sonego battendolo per tre set a zero. Il match si è concluso per 6-3, 6-3, 6-4 a favore del tennista di Carrara. Per il secondo anno consecutivo, dunque, si sono affrontati due italiani al torneo. Il neo Top 5 azzurro, al Melbourne Park, nel singolare maschile, ha sconfitto quindi l'amico Sonego con cui ha condiviso il titolo in doppio a Hong Kong, il loro primo in coppia nel circuito ATP dopo due finali perse. Per Musetti una vittoria senza cedere un set . Il tennista di Carrara con questa vittoria raggiuge il terzo turno nel primo slam della stagione per il secondo anno consecutivo.

