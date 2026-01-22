Nel torneo australiano, Musetti supera Sonego nel derby, mentre Djokovic interrompe il cammino di Maestrelli. Buone notizie anche per Darderi, che prosegue il suo percorso. Il numero 2 italiano si prepara ora al terzo turno contro Sonego, mentre Luciano Maestrelli dimostra di non essere solo un

È di Lorenzo Musetti il derby d'Italia. Il numero 5 del ranking, virtualmente numero 3 ha battuto l'amico e collega Lorenzo Sonego, con cui poche settimane fa ha vinto il titolo di doppio a Hong Kong, 6-3 6-3 6-4 e ha guadagnato il passaggio al terzo turno dell'Australian Open dove aspetta il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e il ceco Machac. È stato un match tirato, con Sonny leggermente acciaccato che ha fatto di tutto per mettere in difficoltà il carrarino. Un break per set e Musetti è scattato subito avanti due set a zero ma nel terzo, avanti di un break, il toscano (senza Tartarini nell'angolo, volato in Italia per un lutto famigliare e a cui ha dedicato la vittoria, come al preparatore Damiano Fiorucci, assente per questioni di salute), si è fatto riprendere per poi strappare di nuovo la battuta a Sonego che serviva per restare nel match: "Non è stato un match facile contro uno dei miei migliori amici nel tour, però una volta un campo tutti vogliono prendersi la vittoria, è normale - le parole di Musetti -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti vince il derby con Sonego, Djokovic spezza il sogno di Maestrelli. Bene Darderi

LIVE Australian Open: subito Darderi-Baez, poi Musetti-Sonego. Maestrelli contro DjokovicLa quinta giornata degli Australian Open 2026 vede in campo cinque tennisti italiani.

LIVE Australian Open: Musetti vince, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Darderi supera Baez. Musetti vince il derby con Sonego. Maestrelli si inchina a Djokovic - Delusione per il doppio azzurro. Bolelli-Vavassori subito fuori; Australian Open, Musetti vince il derby: battuto Sonego in tre set; Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta; Musetti vince tre set a zero il derby italiano con Sonego e passa al terzo turno.

Musetti vince tre set a zero il derby italiano con Sonego e passa al terzo turnoIl derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego agli Australian Open finisce tre set a zero per il primo: 6-3, 6-3, 6-4. Per il secondo anno consecutivo, dunque, si sono affrontati due italiani ... msn.com

Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian OpenIl derby è di di Lorenzo Musetti. La sfida tutta italiana in quel di Melbourne se la prende il toscano, che supera l'amico Lorenzo Sonego in tre set con ... oasport.it

Musetti vince il derby azzurro contro Sonego per 6-3 6-3 6-4 e accede ai sedicesimi degli Australian Open. Subito ko al primo turno Bolelli e Vavassori nel doppio. #ANSA facebook

Musetti vince tre set a zero il derby italiano con Sonego e passa al terzo turno x.com