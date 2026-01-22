Musetti rivela | Questa settimana mi ha responsabilizzato di più Vittoria dedica a Tartarini e alla sua famiglia

Lorenzo Musetti ha affrontato un momento significativo agli Australian Open 2026, dove la vittoria di questa settimana è stata dedicata a Tartarini e alla sua famiglia. In un secondo turno caratterizzato da elevata concentrazione e dalla sfida emotiva di sfidare un amico, Musetti ha dimostrato una crescita importante, mettendo in risalto il valore della responsabilità e del rispetto nel percorso sportivo.

Lorenzo Musetti cercava risposte importanti in un secondo turno degli Australian Open 2026 che richiedeva massima concentrazione, reso ancora più complesso dalla difficoltà emotiva di affrontare un amico in campo. Il toscano ha risposto presente, superando oggi Lorenzo Sonego alla Margaret Court Arena di Melbourne col punteggio di 6-3 6-3 6-4. A differenza di quanto accaduto nel primo turno contro il belga Raphael Collignon, Musetti è apparso decisamente più ordinato dal punto di vista tattico, riuscendo quasi sempre a trovarsi in una condizione di vantaggio nello scambio. Bravo anche a reagire immediatamente ai break subìti nel terzo set, chiudendo il match in tre parziali contro un Sonego che, nel corso dell'incontro, ha mostrato anche qualche problema fisico.

