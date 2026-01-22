Lorenzo Musetti ha dedicato la vittoria agli allenatori Tartarini e Fiorucci, tornati in Italia dopo una settimana difficile. Con un gesto emozionante sulla telecamera, il tennista ha rivolto un pensiero speciale a Simo e Damiano, chiudendo il suo match agli Australian Open con una vittoria in tre set contro Lorenzo Sonego. Un momento che evidenzia il valore del supporto e della determinazione nel percorso sportivo di Musetti.

“Per Simo e Damiano “. E un cuore. Con questa dedica sulla telecamera Lorenzo Musetti ha salutato la Margaret Court Arena – il secondo campo più importante degli Australian Open – dopo la vittoria in tre set contro l’amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego. “Simo” è il suo allenatore Simone Tartarini, mentre “Damiano” è Damiano Fiorucci, il suo preparatore atletico. Nessuno dei due infatti era presente nel suo angolo durante la sfida contro Sonego. Tartarini è dovuto tornare in Italia a causa di un grave lutto familiare: la morte della mamma. Fiorucci invece non era presente per “ problemi di salute “, come spiegato da Musetti in conferenza stampa: “Non è stata una settimana semplice dal punto di vista umano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti dedica la vittoria a coach Tartarini e al preparatore Fiorucci, sono dovuti tornare in Italia: “Non è stata una settimana semplice”

Musetti rivela: “Questa settimana mi ha responsabilizzato di più. Vittoria dedica a Tartarini e alla sua famiglia”Lorenzo Musetti ha affrontato un momento significativo agli Australian Open 2026, dove la vittoria di questa settimana è stata dedicata a Tartarini e alla sua famiglia.

Australian Open, la commovente dedica di Musetti a coach Tartarini: “Per Simone e Damiano”Durante il secondo turno dell’Australian Open 2026, Lorenzo Musetti ha vinto il suo match contro Lorenzo Sonego.

