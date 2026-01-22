Muore nello schianto ultime verifiche | Papà manchi tanto vola in alto

Un incidente stradale ha causato la tragica perdita di un uomo, che non è sopravvissuto allo schianto nonostante i tentativi di rianimazione. Il figlio adolescente ha espresso il suo dolore con parole semplici e sincere:

"Papà manchi tanto. Vola in alto". Le parole del figlio adolescente commuovono tutti. E’ stato rianimato sul posto ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il tragico incidente che si è verificato l’altra sera a Montoro lungo via Circonvallazione II Giugno a Filottrano si è portato via Sauro Montironi, 62enne, filottranese. E’ deceduto sul colpo. Una persona tranquilla e dal cuore d’oro Montironi, sposato con Simona Santinelli, padre di due figli, Irene e Michele, che conduceva serenamente la sua vita. Svolgeva il mestiere di imbianchino, lo conoscevano in tanti per quell’attività che portava avanti con grandissima dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore nello schianto, ultime verifiche: "Papà manchi tanto, vola in alto" Leggi anche: Novellara, muore in auto nello schianto con un camion Leggi anche: Schianto atroce: auto vola fuori strada, 29enne muore sul colpo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Incidente all’alba sulla Casilina: 61enne romano muore nello schianto tra tre auto; Camion si ribalta per evitare un frontale e schiaccia un furgone: morto un 70enne; Morto a 19 anni nello schianto a Viareggio: ora gli organi di Anthony danno speranza di vita a otto persone; Muore travolto da un’auto, strazio per la tragica fine di Maurizio, noto agente di commercio. Tragico incidente, muore noto biker calabrese (NOME)Continua a mietere vittime la strada in Calabria. Sono due i morti nelle ultime ore. A seguito di un incidente in località Marinella di Lamezia Terme, è deceduto un noto biker di 71 anni. Si tratta di ... zoom24.it Incidente choc, muore a 22 anni: auto distrutta nello schianto contro l’alberoArezzo, 16 novembre 2025 – Ancora sangue in strada, ancora dolore. Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 16 novembre, intorno alle 16:30, sulla strada statale 73 ... lanazione.it Schianto nella notte sulla Palermo-Sciacca: muore un 38enne di Piana degli Albanesi https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/nera-e-giudiziaria/31472-schianto-nella-notte-sulla-palermo-sciacca-muore-un-38enne-di-piana-degli-albanesi.html facebook Schianto a Bologna in A14: muore un uomo di 51 anni x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.