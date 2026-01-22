Muore a 25 anni risucchiato da un macchinario per sminuzzare il fieno | tragedia in una stalla nel Torinese

Una tragedia si è verificata a Brusasco, nel Torinese, dove Andrea Cricca, 25 anni di Monteu da Po, è rimasto vittima di un incidente in una stalla. La vittima è stata coinvolta in un macchinario per sminuzzare il fieno, da cui non è riuscito a uscire. L’incidente ha causato la morte del giovane, portando attenzione sulla sicurezza negli ambienti agricoli.

La vittima si chiamava Andrea Cricca, abitava a Monteu da Po. La tragedia è avvenuta in una stalla a Brusasco. La mamma del ragazzo ha avuto un malore dopo aver appreso della notizia.

