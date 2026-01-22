A Mondolfo, l'incremento dei controlli stradali da parte della polizia locale ha portato a un aumento delle sanzioni per sosta, con un totale di 257mila euro incassati. L'intensificazione delle verifiche mira a garantire il rispetto delle norme e a migliorare la sicurezza stradale nel territorio.

Sono aumentati il presidio del territorio e i controlli stradali, da parte della polizia locale di Mondolfo, e con essi anche le ‘multe’. Nell’anno appena terminato i suoi agenti hanno elevato 3.593 sanzioni pecuniarie contro le 3.260 del 2024 (+10,2%). Incremento che ha prodotto anche un maggior introito per le casse comunali, passato da 230.155 euro a 257.765. Sono alcune delle cifre illustrate ieri dal commissario Ivan Donati, comandante della polizia locale mondolfese, durante la conferenza stampa con il vicesindaco Alice Andreoni, l’assessore Raffaele Tinti, il commissario coordinatore Nazzareno Livi e il sostituto commissario Giacomo Sangervasi, per presentare i risultati ottenuti nel ’25 e delineare le strategie per l’anno in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe, incassati 257mila euro: boom di verbali per la sosta

