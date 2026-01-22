Dopo la partita tra Juventus e Benfica, il Corriere dello Sport ha espresso un giudizio critico sull’arbitraggio di Gozubuyuk, assegnandogli un voto insufficiente. L’articolo analizza gli episodi principali della gara e le decisioni che hanno suscitato discussioni, offrendo una valutazione obiettiva e dettagliata del lavoro del direttore di gara.

Moviola Juve Benfica, il Corriere dello Sport boccia l’arbitro Gozubuyuk dopo la sfida di ieri sera. Ecco il voto assegnato al direttore di gara. La prestazione arbitrale durante la sfida tra la Juve e il Benfica ha sollevato forti polemiche. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la direzione di gara di Gozubuyuk è stata caratterizzata da gravi incertezze. L’errore più macroscopico è stato il calcio di rigore inizialmente non concesso ai portoghesi. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il fallo commesso dal difensore brasiliano Bremer era netto, ma il fischietto olandese ha avuto bisogno della chiamata al monitor per assegnare il penalty. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Juve Benfica, CorSport boccia l’arbitro Gozubuyuk: ecco il voto assegnato al direttore di gara

