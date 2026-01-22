Movimento 5 Stelle in lutto per la scomparsa della prof Mafalda Broccoli

Il Movimento 5 Stelle esprime il suo cordoglio per la scomparsa della professoressa Mafalda Broccoli, figura impegnata nella didattica e nell’attivismo. La sua dedizione e il suo contributo rimarranno un esempio di impegno civico e passione per la comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che l'hanno conosciuta e stimata.

Movimento 5 Stelle in lutto per la scomparsa di Mafalda Broccoli, professoressa e attivista impegnata sempre in prima linea. Figura di riferimento per il territorio casertano e, in particolare, per il Gruppo Territoriale del M5S Caserta. Pochi mesi fa aveva collaborato attivamente.🔗 Leggi su Casertanews.it Lutto per Alessandra Celentano: l’addio straziante della prof di Amici!Il mondo dello spettacolo e della danza piange l’addio ad Alessandra Celentano, nota docente di Amici. Leggi anche: Addio a Teresa: lutto cittadino a Sicignano per la scomparsa della giovane Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Assemblea regionale M5S Lazio: il 17 gennaio una giornata di confronto e partecipazione; Vota No al referendum Salva-Casta!; M5S, i 5 motivi per votare no al referendum; Perché il M5s ha fatto bene ad astenersi dalla mozione sull’Iran: il rispetto del diritto…. M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA – GAZA: GIORNALISTI E SANITARI VITTIME COLLATERALI O CATEGORIE COLPITE IN MODO SPROPORZIONATO? LA ...Domani, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 12:00 presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica si terrà la conferenza stampa dal titolo Gaza: ... agenziagiornalisticaopinione.it M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, ORRICO (M5S): AL FIANCO REDAZIONE RAI SPORT, INTERROGAZIONE IN VIGILANZA»Il Movimento 5 Stelle presenterà in Commissione di Vigilanza Rai un'interrogazione sulla situazione di Rai Sport. Lo ha annunciato l'esponente M5S in ... agenziagiornalisticaopinione.it MoVimento 5 Stelle. . Guardate come lo mettono al palo Ilaria Fontana e Riccardo Ricciardi - facebook.com facebook La becera propaganda del Movimento 5 Stelle non sortisce alcun effetto. Gli italiani scelgono la serietà di Fratelli d’Italia. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.