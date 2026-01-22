Motorsport verso il 2026 | presentazioni strategie e Audi protagonista

Nel panorama del motorsport verso il 2026, analisi delle presentazioni dei team, con particolare attenzione a livree, concept tecnici e strategie adottate. Beatrice Frangione e Luca Preti di Motor News offrono un approfondimento sulle novità emerse finora, evidenziando il ruolo di Audi e le tendenze emergenti in vista della prossima stagione. Un’analisi accurata per comprendere gli sviluppi e le scelte che definiranno il futuro del settore.

A Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano le presentazioni dei team viste fino ad ora, tra livree, concept tecnici e messaggi strategici in vista della nuova stagione. Nel corso della puntata spazio anche alle due ruote: la presentazione Ducati di lunedì scorso a Madonna di Campiglio ha offerto un primo assaggio di quello che sarà il 2026, un anno storico che segnerà l'ingresso del gruppo Audi nel mondo della F1. Un episodio ricco di spunti, tra motorsport, visione futura e retroscena, da non perdere per capire dove sta andando il racing internazionale.

