motor city machine guns pronti al debutto in aaa on fox latin america

I Motor City Machine Guns, noto team di wrestling WWE, si preparano a fare il loro debutto in AAA On FOX Latin America. Questo fine settimana, prenderanno parte all’episodio speciale, segnando una nuova tappa nel loro percorso professionale. L’evento rappresenta un’opportunità importante per il team di espandere la propria presenza nel panorama internazionale della lucha libre.

I Motor City Machine Guns sono pronti a varcare nuovi confini. Il celebre tag team WWE prenderà parte all’episodio di AAA On FOX Latin America in onda questo fine settimana, segnando il loro debutto assoluto in AAA Lucha Libre. L’annuncio è arrivato direttamente dalla AAA, che ha confermato la presenza di Alex Shelley e Chris Sabin nello show. Al momento non è stato ancora reso noto chi affronteranno, ma l’attesa per il loro esordio sul ring messicano è già molto alta. L’episodio di AAA On FOX Latin America è stato registrato sabato sera, subito dopo il debutto in diretta del programma, trasmesso sia su FOX Latin America che sui canali YouTube ufficiali di WWE e AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

