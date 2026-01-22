Motor Bike Expo 2026 tutto quello che c' è da sapere

Motor Bike Expo 2026 si prepara ad accogliere appassionati e professionisti del settore presso Veronafiere. In questa guida troverai tutte le informazioni utili, dalle novità e i marchi presenti agli espositori, fino alle modalità di acquisto dei biglietti e alle indicazioni per raggiungere la fiera. Un’occasione per scoprire le ultime tendenze e innovazioni nel mondo delle due ruote, in modo chiaro e completo.

Al via l'edizione 2026 del Motor Bike Expo in programma da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026 a Veronafiere. Un weekend dedicato agli appassionati del mondo delle due ruote dove scoprire tutte le ultime novità del settore: oltre 700 espositori provenienti da venti Paesi, trentatré case motociclistiche, otto padiglioni per un totale di 120.000 metri quadri organizzati per aree tematiche e sei aree esterne dedicate alle competizioni, alle demo ride e allo spettacolo. Nei padiglioni 1 e 2, dedicati al mondo custom, sarà possibile ammirare le creazioni più recenti dei migliori marchi internazionali: ben sessanta fra motociclette one-off e hot rod americane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

