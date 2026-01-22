mostra scambio

Mostra Scambio torna al Parco Esposizioni Novegro dal 13 al 15 febbraio, offrendo un’occasione per appassionati e collezionisti di scoprire moto, scooter, biciclette e auto storiche. La manifestazione presenta esposizioni e vendite di veicoli e ricambi d’epoca di diverse marche e periodi, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati del settore. Un’occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio motoristico del passato.

I motori del passato ruggiscono sempre a Mostra Scambio, che torna al Parco Esposizioni Novegro da venerdì 13 a domenica 15 febbraio!Ecco cosa troverai:-moto e scooter storici (in esposizione o in vendita) di varie case produttrici-bici vintage di ogni genere-auto del passato in mostra-pezzi di. La 90a edizione della #MostraScambio invernale, che si svolgerà dal 13 al 15 febbraio 2026 al Parco Esposizioni Novegro, avrà come ospiti d'eccezione diciassette tra le più belle motociclette Ancillotti costruite in Italia, in una esclusiva mostra tematica!

