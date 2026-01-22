Sacconago piange la perdita di Mimmo, fondatore della storica pizzeria e figura amata dalla comunità. Domenico Rossi, conosciuto come Mimmo, si è spento a 78 anni. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento gastronomico e sociale nel territorio di Busto Arsizio, lasciando un segno indelebile nelle vite di molti. La comunità ricorda con gratitudine l’impegno e la passione di un uomo che ha impastato non solo pizza, ma anche felicità.

Busto Arsizio (Varese), 22 gennaio 2026 – La città perde uno dei suoi volti più conosciuti e amati. Si è spento all’età di 78 anni Domenico Rossi, per tutti Mimmo, storico ristoratore e fondatore della celebre pizzeria di Sacconago che per decenni è stata un punto di riferimento non solo gastronomico, ma anche umano e culturale per intere generazioni di bustocchi. Parabiago, morta a 107 anni Carla Musazzi: addio alla leggenda dell’imprenditoria Popolarissimo e molto amato . Mimmo non era soltanto un pizzaiolo: era un personaggio, una presenza familiare e inconfondibile. Con il suo leggendario travestimento da Pulcinella aveva saputo portare davvero un angolo di Napoli a Busto Arsizio, trasformando ogni serata in pizzeria in un’esperienza fatta di sapori autentici, sorrisi, musica e calore partenopeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Mimmo, Sacconago dice addio al fondatore della celebre pizzeria: “Grazie per aver impastato felicità”

E’ morto Giancarlo Cauteruccio. Firenze dice addio al celebre regista e scenografo teatraleFirenze comunica con tristezza la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, rinomato regista, scenografo e attore, figura significativa nel panorama teatrale italiano.

Morto Bob Weir, addio al co-fondatore dei Grateful DeadÈ morto Bob Weir, co-fondatore dei Grateful Dead e figura chiave della band.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Morto Mimmo Jodice, il fotografo napoletano aveva 91 anniÈ morto Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia d'avanguardia. Aveva 91 anni. Nato a Napoli nel Rione Sanità, si avvicinò alla ... tg24.sky.it

È morto all’età di 78 anni Domenico Rossi, conosciuto da tutti come Mimmo, fondatore dell’omonima pizzeria di Sacconago a Busto Arsizio. L'articolo: https://www.varesenews.it/2026/01/busto-arsizio-dice-addio-a-mimmo-storico-pizzaiolo-di-sacconago/24657 - facebook.com facebook