Morti tra le fiamme Incendio in autostrada grave bilancio

Un incendio si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A22 del Brennero, nel territorio di Verona, causando la morte di due persone, un uomo e una donna. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza sulla strada.

Due persone, un uomo e una donna, sono decedute nelle prime ore di oggi in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada del Brennero A22, in territorio veronese. Il veicolo su cui viaggiavano ha impattato contro un mezzo pesante fermo in una piazzola e, subito dopo la collisione, si è sviluppato un violento incendio che ha reso estremamente complesse le operazioni di soccorso. L’episodio si è verificato poco prima delle 4 del mattino in carreggiata sud, all’altezza di un tratto compreso nel comune di Brentino Belluno. Secondo una prima ricostruzione, il furgone su cui viaggiavano le vittime avrebbe tamponato un autocarro in sosta regolare nella piazzola, prendendo fuoco quasi immediatamente dopo l’urto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

