Morte di Andrea Prospero pena più alta per l' amico virtuale accusato di istigazione al suicidio

A febbraio si concluderà con un patteggiamento il procedimento giudiziario relativo alla morte di Andrea Prospero, il giovane studente abruzzese di 21 anni deceduto quasi un anno fa in un alloggio nel centro storico. La vicenda ha visto coinvolto anche un amico virtuale, accusato di aver istigato il giovane al suicidio, con una pena più alta rispetto alle richieste iniziali.

Si chiuderà a febbraio con un patteggiamento la vicenda giudiziaria per la morte di Andrea Prospero, il giovane studente abruzzese di 21 anni trovato senza vita quasi un anno fa in un alloggio per vacanze del centro storico.Il percorso processuale, davanti alla Corte d’Assise di Perugia, è giunto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La morte in diretta: Andrea, 19 anni, si uccise in chat. Al via il processo per istigazione al suicidio, accusato un amicoA quasi un anno dalla tragica scomparsa di Andrea Prospero, si apre il processo a Perugia per il suo suicidio, avvenuto in circostanze complesse legate a una chat online.

Lanciano - Morte Prospero, nuovo tentativo di patteggiamento da parte dell’accusatoLANCIANO - Si è aperto e si è subito concluso con un rinvio il processo davanti alla Corte d’assise di Perugia a carico del diciottenne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio per la morte ... veratv.it

Studente abruzzese morto a Perugia: oggi la prima udienzaOggi in Corte d'Assise, a Perugia, prima udienza del processo per la morte di Andrea Prospero, il giovane universitario di Lanciano ... rete8.it

