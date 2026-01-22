Morì a 15 anni una settimana dopo essere stata investita all' uscita da scuola negato il patteggiamento all' automobilista

A Pescara, è stato negato il patteggiamento all’automobilista coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Sofia Di Dalmazi, 15 anni, investita in via Falcone e Borsellino all’uscita dalla scuola. La giovane è deceduta una settimana dopo l’incidente. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, che mira a fare luce sulla vicenda e sulla responsabilità dell’automobilista.

Nel tribunale di Pescara si è tenuta la prima udienza davanti al Gup Francesco Marino per la morte della quindicenne Sofia Di Dalmazi, avvenuta il 10 dicembre 2024 all'ospedale È stato negato il patteggiamento all'automobilista che ha investito Sofia Di Dalmazi, ragazza di 15 anni, in via Falcone e Borsellino a Pescara all'uscita della scuola.Come riporta l'Ansa, nella mattinata di giovedì 22 gennaio, si è tenuta in tribunale la prima udienza davanti al Gup Francesco Marino. La 15enne perse la vita una settimana dopo l'incidente mentre era ricoverata in ospedale. Poco dopo essere uscita da scuola, era stata investita da un'auto alla guida della quale c'era un uomo di 41 anni, ora accusato di omicidio stradale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

