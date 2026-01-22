La sfida tra Monza e Pescara, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un momento importante del campionato. I brianzoli, in buona posizione in classifica, cercano continuità, mentre gli abruzzesi affrontano un momento difficile, occupando l’ultimo posto. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli sono lanciati verso la promozioni, mentre gli abruzzesi sono in piena crisi e relegati all’ultimo posto in classifica. Monza-Pescara si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli occupano il terzo posto, ma sono reduci dal pareggio non proprio esaltante contro il Frosinone. La squadra di Bianco non vince da due turni e il distacco dal secondo posto, che varrebbe la promozione diretta, è di tre punti. Il match contro il Pescara è un’occasione ghiotta per continuare la marcia verso la massima serie. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Monza-Pescara, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

