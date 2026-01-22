Monza-Pescara Delfino in casa di una vera big | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La partita Monza-Pescara, valida per la ventunesima giornata di Serie B 202526, si svolgerà sabato 24 gennaio alle 15. In questa occasione, il Pescara affronta in trasferta una delle squadre più solide del campionato. Di seguito, le ultime novità sulle formazioni probabili e le modalità per seguire l’incontro in diretta tv e streaming.

Trasferte vietate per i tifosi del Pescara fino al 15 febbraioA disporre il divieto il decreto del ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026 notificato dalla questura di Monza ... ilpescara.it

