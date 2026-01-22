Montatura d' oro e lenti scure gli occhiali di Macron fanno schizzare il titolo in Borsa

Durante il meeting di Davos, Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole con montatura dorata e lenti scure, uno stile che ha suscitato interesse e discussioni. Questa scelta di abbigliamento, legata a un problema oculistico benigno, ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, influenzando anche il mercato azionario, dove il titolo legato alla sua immagine ha registrato un aumento.

Emmanuel Macron continua a indossare gli occhiali da sole per il problema (benigno) agli occhi e anche a Davos il presidente francese si è presentato con una montatura a lenti scure, stile aviatore, che ha attirato l'attenzione dei più curiosi. L'immagine del presidente dietro gli occhiali scuri ha inevitabilmente catturato la curiosità degli appassionati di stile e di brand. Gli occhiali che Macron ha portato a Davos sono di Henry Jullien, marchio francese molto poco noto ma con una storia centenaria alle spalle, la cui sede si trova a Lons-le-Saunier, nella culla storia dell'industria francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gli occhiali scuri e il riferimento all'Eye of Tiger: cosa succede a MacronRecentemente, Emmanuel Macron è stato visto con un paio di occhiali da sole in stile aviator, suscitando discussioni e curiosità.

