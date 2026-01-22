Molinari torna in vetta | Francesco leader al Dubai Desert Classic
Francesco Molinari riconquista il vertice al Dubai Desert Classic, grazie a un solido score di otto birdie all’Emirates Golf Club. Con questa prestazione, il golf italiano torna a brillare nelle Rolex Series, con Molinari in prima posizione dopo alcuni anni. Buone notizie anche per Andrea Pavan, mentre gli altri azzurri incontrano alcune difficoltà. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma del golf italiano sui campi internazionali.
Otto birdie all’Emirates Golf Club e primo posto dopo anni: Chicco illumina le Rolex Series. Bene anche Andrea Pavan, in difficoltà gli altri azzurri. Il Dubai Desert Classic sorride al golf italiano: Francesco Molinari, infatti, torna in testa alla classifica di un evento dei principali tour internazionali. All’Emirates Golf Club, il torinese classe 1982 firma un giro da ricordare, fatto di otto birdie e un solo bogey, che lo proietta in solitaria al comando del torneo, valido per le Rolex Series del DP World Tour. Un segnale importante, non solo per il punteggio ma per il peso specifico dell’evento.🔗 Leggi su Sportface.it
DP World Tour, grande golf a Dubai: l’Hero Dubai Desert Classic su SkyDal 22 al 25 gennaio, l’Hero Dubai Desert Classic apre la stagione del DP World Tour 2026, uno degli eventi più importanti delle Rolex Series.
Golf: Francesco Molinari subito leader a Dubai! Anche Pavan nelle zone altissimeAl Dubai Desert Classic, Francesco Molinari si distingue subito come leader del torneo, confermando la sua costante presenza ai vertici del golf internazionale.
