Un uomo di 25 anni senegalese è stato arrestato a Ravenna con l’accusa di aver compiuto molestie sessuali in diverse aree pubbliche, tra cui la stazione ferroviaria, la biblioteca e i giardini della città. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto mercoledì pomeriggio, dopo le segnalazioni di comportamenti sospetti. L’indagato è attualmente sotto custodia e le indagini continuano per approfondire gli episodi riferiti.

Ravenna, 22 gennaio 2026 – È considerato il presunto autore di una serie di molestie sessuali avvenute presso la stazione ferroviaria di Ravenna, l’uomo senegalese di 25 anni tratto in arresto ieri pomeriggio (mercoledì) dalla Polizia di Stato della Questura di Ravenna. A rintracciarlo, nei pressi dei Giardini Speyer, sono stati gli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione di un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Ravenna su richiesta della locale Procura della Repubblica. 7 episodi delittuosi. All’uomo sono contestati ben sette episodi delittuosi, consumati tra la stazione, la biblioteca comunale Classense e nelle vicinanze dei Giardini Speyer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestie sessuali tra stazione, biblioteca e giardini a Ravenna: arrestato 25enne

25enne arrestato per molestie sessuali a Ravenna: palpeggiava donne in biblioteca, in stazione e nei parchiA Ravenna, un uomo di 25 anni senegalese è stato arrestato per sette episodi di molestie sessuali, avvenuti tra dicembre e gennaio.

Avance e palpeggiamenti contro ragazze e lavoratrici: 25enne arrestato per sette episodi di molestie sessualiUn uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso sette episodi di molestie sessuali e palpeggiamenti contro ragazze e lavoratrici, principalmente nelle vicinanze della stazione e in altre zone della città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Molestie sessuali e paura sul tram: Quell'uomo prende il suo cellulare e mostra foto hard alle ragazzine; Caos creato dentro un bar e molestie sessuali nella stazione ferroviaria di Ravenna, scattano due Daspo Willy; Tre aggressioni in stazione su lavoratrici ferroviarie. Il sindacato: Molestatore denunciato tre volte; Condannato a sei anni per la violenza sessuale su minore vicino alla stazione di Busto Arsizio.

Taranto, autisti di autobus accusati di molestie sessuali: tutti assolti x.com

«La legittimità del licenziamento per molestie sessuali presuppone che il lavoratore abbia tenuto nei confronti della collega un comportamento indesiderato di natura sessuale, che ha oggettivamente provocato l'effetto lesivo della sua dignità». Queste sono st - facebook.com facebook