Modena e Palermo si affrontano nella ventunesima giornata di Serie B 20252026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi: i padroni di casa mirano a rafforzare la posizione nei playoff, mentre i siciliani cercano continuità dopo un periodo positivo. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani puntano a consolidare la propria posizione playoff, mentre i siciliani cercano conferme dopo una serie positiva. Modena vs Palermo si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Braglia. MODENA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono in piena corsa per i playoff, e sono reduci dalla bella vittoria esterna di Pescara, che fa ben sperare. Adesso la squadra di Sottil vuole misurare le proprie ambizioni al cospetto di una seria candidata alla promozione come il Palermo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Modena vs Palermo, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti discussi: Modena-Palermo, dirige il match Dionisi: i precedenti; CLASSIFICA SERIE B. Il Modena batte di misura lo Spezia; Serie B, Frosinone e Monza pareggiano. Venezia e Palermo rispondono; Telecronisti Serie B: il palinsesto di DAZN | DAZN News IT.

MODENA CALCIO, SABATO IL PALERMO, GIALLI A SECCO DI VITTORIE CON LE BIGUn big match per capire se il Modena sia davvero guarito, ma anche per cambiare la propria storia in campionato. I canarini viaggiano spediti verso la sfida di sabato, quando al Braglia arriverà il ... tvqui.it

Modena a dieta nei primi tempi, mentre il Palermo in 11 secondi…Palermo in serie OK a Modena da 4 incroci (2V – 2X). Eguagliata per lunghezza la striscia record (1V – 3X) stabilità fra il 1976-1977. tuttomercatoweb.com

SerieB - CalcioMercato Palermo VICINISSIMO JOHNSEN Secondo Tuttomercatoweb, sabato dopo il match del Palermo a Modena, potrebbe esserci la fumata bianca. Il Norvegese arriverebbe a titolo definitivo, sul piatto sembrano esserci tre anni e me - facebook.com facebook

Guida alla 21ª giornata di #SerieB: il clou è #Modena- #Palermo, la Samp va a Catanzaro x.com