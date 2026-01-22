Nel panorama della moda maschile per il 2026, si conferma un equilibrio tra raffinatezza e comfort. Le sfilate di Firenze e Milano hanno mostrato look che uniscono eleganza e relax, con combinazioni versatili come cravatta e cardigan o doppiopetto e polo. Stile e praticità si incontrano, dando vita a un uomo moderno che sceglie capi sofisticati senza rinunciare alla comodità quotidiana.

Elegante, ma rilassato. Con la cravatta, ma sotto il cardigan. In doppiopetto, ma con la polo. In denim, ma con le stringate. Eccolo l’uomo del prossimo autunno inverno: sicuro di sé, centrato e disposto a mostrarsi anche romantico e fragile. Le origini come punto di riferimento per tutti i brand in passerella a Pitti Firenze e Milano Fashion Week Uomo, e più che mai da Giorgio Armani, che lascia il testimone stilistico a Leo Dell’Orco, compagno ed erede dello stilista milanese, mancato a settembre scorso: uno dei grandissimi, come Valentino, che hanno segnato un’epoca, e la cui morte ha scosso il mondo della moda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Moda, l’uomo 2026? Elegante, ma rilassato. Temi e spunti dalle sfilate di Firenze e Milano

Argomenti discussi: Le tendenze moda uomo per l'autunno-inverno: tutte le novità viste a Pitti e Milano; Il manifesto del movimento di Pitti Uomo: in un mondo che corre la moda maschile invita a cambiare ritmo; Milano Moda Uomo, gennaio 2026: i ritratti di molti uomini firmati Dolce & Gabbana; Al via Pitti Uomo, bussola per la moda del 2026.

