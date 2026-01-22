La Gran Bretagna ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia di firma del

Londra, 22 gen. (AdnkronosAfp) - La Gran Bretagna non prenderà parte alla cerimonia di firma del "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma oggi a Davos. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Yvette Cooper. Trump ospiterà a Davos la cerimonia per la costituzione del suo organismo per la risoluzione dei conflitti internazionali, la cui iscrizione permanente costa 1 miliardo di dollari. "C'è un'enorme quantità di lavoro da fare, oggi non saremo tra i firmatari", ha detto Cooper alla Bbc dalla cittadina svizzera di montagna, nel mezzo delle preoccupazioni del Regno Unito riguardo all'inclusione del presidente russo Vladimir Putin, le cui forze stanno ancora combattendo in Ucraina dopo l'invasione del 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Gb, 'non prenderemo parte a cerimonia di firma del Board of Peace'

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione.

Mo: Egitto, 'al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del 'Board of Peace''Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il prossimo giovedì 22 gennaio, alle ore 15 prenderemo parte al seminario “ ` ”. L’incontro, promosso dal Movimento Educativo - facebook.com facebook