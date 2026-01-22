’Miramis’ seleziona il personale

Miramis, il marchio di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab, annuncia il ritorno del recruiting day. Mercoledì, presso l’hotel La Roqqa a Porto Ercole, si svolgeranno colloqui per 60 posizioni aperte per la stagione 2026. L’evento è un’occasione per candidati interessati a entrare nel settore dell’accoglienza di alta qualità, con opportunità di inserimento nelle strutture Miramis.

Torna il recruiting day di ’Miramis’ e sono 60 le posizioni aperte per la stagione 2026. Mercoledì, dalle 9 alle 18 nell’hotel La Roqqa a Porto Ercole, si terrà una giornata di colloqui per le opportunità lavorative disponibili nelle strutture di Miramis, il brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab. Per consultare le posizioni aperte o inviare la propria candidatura è disponibile anche il seguente link: www.miramis.comcareer. Circa 60 le figure ricercate, su un totale di 190 collaboratori, nell’ambito ristorazione, oltre che per l’accoglienza e le attività di sistemazione camere, disponibili nelle tre strutture di Miramis già operative a Porto Ercole e Porto Santo Stefano: gli hotel La Roqqa e Torre di Cala Piccola, e l’ Isolotto Beach Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

