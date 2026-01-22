Minnesota l’ICE arresta un bimbo di 5 anni La scuola accusa | Usato come esca

Un’immagine di un bambino di cinque anni trattenuto da un agente dell’ICE ha attirato l’attenzione pubblica negli Stati Uniti, sollevando questioni sulla politica migratoria. La scuola ha accusato il bambino di essere stato usato come “esca” in un’operazione di controllo. Questo episodio evidenzia le tensioni e le criticità legate alle pratiche di detenzione e alle misure adottate nelle politiche di immigrazione.

L'immagine di un bambino di cinque anni trattenuto da un agente federale ha fatto il giro degli Stati Uniti, diventando il simbolo di una politica migratoria sempre più contestata. È accaduto a Columbia Heights, sobborgo a nord di Minneapolis, dove l' Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha fermato il piccolo Liam Conejo Ramos insieme al padre, scatenando indignazione tra educatori, attivisti e istituzioni scolastiche. " Come si può anche solo pensare di classificare un bambino di cinque anni come un criminale? ", ha dichiarato visibilmente scossa Zena Stenvik, sovrintendente delle scuole pubbliche del distretto, durante una conferenza stampa.

Minnesota, agenti Ice arrestano un bimbo di 5 anni di ritorno da scuolaIn Minnesota, agenti dell’Ice hanno fermato un bambino di cinque anni, Liam Ramos, nel vialetto di casa mentre tornava dalla scuola materna.

L’ICE arresta un bambino di 5 anni e lo usa come esca per catturare il padre immigrato: Minneapolis sotto shockUn episodio che ha suscitato grande preoccupazione si è verificato a Minneapolis, dove il bambino di 5 anni Liam Conejo Ramos è stato arrestato dall’ICE come parte di un’operazione contro il padre immigrato.

