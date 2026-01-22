Minneapolisimmigrazione | fermati bimbi

Negli ultimi giorni, quattro studenti del distretto scolastico di Columbia Heights, a nord di Minneapolis, sono stati fermati dalle autorità dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Tra loro, un bambino di 5 anni e uno di 10. Questa situazione solleva questioni sulla presenza di minori nelle operazioni di controllo dell’immigrazione nella zona.

4.00 Quattro alunni del distretto scolastico di Columbia Heights,nel nord di Minneapolis, tra cui un bambino di 5 anni e una di 10 anni,sono stati fermati nelle ultime due settimane dagli agenti dell' Immigration and Customs Enforcement (Ice), secondo le informazioni raccolte dalle autorità locali. La sovrintendente distrettuale, Zena Stenvik, ha riferito in una conferenza stampa che il bambino è stato arrestato insieme al padre nel vialetto di casa dopo essere tornato dalla scuola materna.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

