Mingueza Juve accordo blindato col difensore del Celta Vigo ma non basta | l’ostacolo sembra insormontabile Cambia il piano

La Juventus ha raggiunto un accordo con il difensore Mingueza del Celta Vigo, già blindato per l’estate. Tuttavia, il club spagnolo resiste alla cessione a gennaio, rendendo difficile il trasferimento immediato. Di conseguenza, la dirigenza bianconera sta valutando alternative a parametro zero per rafforzare la difesa nel mercato invernale.

Mingueza Juve, accordo blindato con lo spagnolo per l’estate, il Celta resiste a gennaio e la dirigenza valuta altre occasioni a parametro zero. La programmazione strategica della Juventus non si limita a tamponare le emergenze della finestra di gennaio, ma guarda con estrema lungimiranza all’orizzonte estivo, intende costruire le solide fondamenta della prossima stagione attingendo con decisione dalla preziosa lista degli svincolati. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera ha ormai tracciato una linea operativa chiarissima: muoversi nell’ombra per bloccare i migliori talenti in scadenza di contratto, anticipando la folta concorrenza europea e garantendo a Spalletti rinforzi di assoluta qualità a costo zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mingueza Juve, braccio di ferro col Celta Vigo: non c’è l’ok alla cessione immediata, i bianconeri hanno individuato già la possibile alternativaLa Juventus continua a monitorare la situazione di Mingueza, con un braccio di ferro con il Celta Vigo sulla cessione.

Mingueza Juve, il Celta Vigo non ascolta offerte per gennaio: trattativa sfumata? La novitàIl Celta Vigo ha confermato di non voler ascoltare offerte per Mingueza nel mercato di gennaio, chiudendo di fatto le possibilità di un trasferimento immediato alla Juventus.

