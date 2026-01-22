Minacciava e terrorizzava la vicina di casa Stalker condannato in tribunale

Un uomo già detenuto per altri reati è stato condannato a tre anni e dieci giorni di reclusione per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza segue le accuse di minacce e intimidazioni rivolte alla vicina di casa, comportamenti che hanno causato timore e disagio. La decisione del tribunale sottolinea l’importanza di tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Si trovava già in carcere per altri capi d'imputazione e adesso è stato condannato a 3 anni e dieci giorni di reclusione per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice di primo grado ha ritenuto un 50enne colpevole di molti episodi molesti nei confronti di una vicina di casa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Aggredito per aver difeso la vicina di casa dallo stalker: 90enne morto dopo un mese in ospedale Leggi anche: Picchiato dallo stalker per difendere la la vicina di casa: muore Salvatore Riccobene, 90enne eroe Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Spiava e minacciava i vicini, il caso dello stalker 18enne di Roma. 'Era diventato un incubo, terrorizzava anche i bimbi'; Coltello sul bus, autista minacciato sulla linea 33 nella notte; Terrorizzava gli studenti al polo Makallè: Dammi la felpa, sennò ti meno. A processo patteggia; Coppia di anziani terrorizza la vicina di casa, rubati 75mila euro: Sei stata venduta alla mafia, paga o uccidiamo tuo figlio. Spiava e minacciava i vicini, il caso dello stalker 18enne di Roma. «Era diventato un incubo, terrorizzava anche i bimbi»Passava le giornate a spiare la famiglia che abita nello stesso condominio al Nomentano, in particolare la signora, convinto che ce l'avessero con lui, che lo deridessero. ilmessaggero.it Così maltrattava e terrorizzava la suocera a Bolzano, 43enne arrestatoArrestato a Bolzano un uomo di 43 anni per atti persecutori e indagato per rapina: minacciava la suocera e una cittadina ucraina. virgilio.it Spiava e minacciava i vicini, il caso dello stalker 18enne di Roma. «Era diventato un incubo, terrorizzava anche i bimbi» - facebook.com facebook

