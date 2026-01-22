Minacce violenze e maltrattamenti continui su moglie e figlia

Recentemente, nel territorio di Castel Ivano, sono emerse gravi problematiche legate a minacce, violenze e maltrattamenti che coinvolgono una moglie e una figlia. A pochi giorni dall’omicidio di Mauro Sbetta, questa situazione evidenzia l’urgenza di intervenire per tutelare le persone coinvolte e prevenire ulteriori rischi. È importante affrontare con attenzione e sensibilità queste problematiche, promuovendo interventi efficaci e mirati.

A pochi giorni di distanza dall'omicidio di Mauro Sbetta, un'altra situazione drammatica in corso da tempo nel territorio comunale di Castel Ivano è venuta a galla. Si tratta di un incubo vissuto da due donne, madre e figlia, vittime dei continui maltrattamenti e degli abusi fisici e psicologici.

