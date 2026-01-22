Mille messaggi in una notte chat a sfondo sessuale e abbracci indesiderati | licenziato il capoufficio che assedia la dipendente

Un ingegnere responsabile è stato licenziato dopo aver molestato una collega con messaggi inappropriati, chat a sfondo sessuale e abbracci indesiderati. La dipendente, in contrato a termine, ha denunciato l’atteggiamento molesto, portando alla decisione aziendale di sospendere il capoufficio. L’episodio evidenzia l’importanza di un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro per tutti i dipendenti.

Treviso – Lui, ingegnere in un ruolo di responsabilità. Lei, contratto a termine. Lui: al comando e in carriera. Lei: sottoposta, precaria. Lui: insistente, costantemente in pressing sulla collega. Lei: assediata da chi dovrebbe valutare i suoi risultati. Lui: oltre mille messaggi inviati in una sola notte, quella tra il 5 e il 6 marzo 2024. Lei: destinataria, bersaglio, vittima. La storia arriva dal Veneto e plana sulle scrivanie di avvocati, inquirenti e giudici direttamente dall'aeroporto di Treviso. I fatti, ha ricostruito il Corriere, si svolgono tra fine 2023 e primavera 2024: un caso emblematico di molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Avances, abbracci e messaggi alla collega (fino a mille a notte): ingegnere licenziato per giusta causaUn ingegnere è stato licenziato per giusta causa a seguito di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, tra cui avances, abbracci non richiesti e messaggi numerosi alla collega.

Mille messaggi in una notte, abbracci e allusioni: manager perde il posto per molestie sul lavoroUn manager di un'azienda italiana ha perso il suo incarico dopo essere stato accusato di molestie sul lavoro.

