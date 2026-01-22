Milinkovic-Savic | Ero un bomber che non immagini non la passavo mai Tirare io una punizione? Con Conte la vedo difficile

Vanja Milinkovic-Savic, intervistato nel format di Dazn “My Skills”, ha condiviso riflessioni sul suo percorso e sui progetti futuri. Ricordando il passato, ha parlato delle sue esperienze e delle sfide affrontate. Ha inoltre commentato le ambizioni del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, offrendo uno sguardo autentico e sobrio sulle sue prospettive nel mondo del calcio.

Intervenuto nel corso del format di Dazn “My Skills”, Vanja Milinkovic-Savic ha parlato sia del suo passato sia delle ambizioni del Napoli di Conte. Le parole di Milinkovic-Savic. Se vuoi diventare un portiere di alto livello, devi controllare tutto e col calcio moderno devi spostarti 10-15 metri fuori dall’area. Te sei nato per parare? No, io sono nato pure per metterla dentro, ho quella cattiveria per farlo. Poi ho avuto uno switch e sono uno che protegge, così come nella vita. Ero un bomber che non immagini, non la passavo mai ero egoista. La punta nel calcio di oggi deve fare tanti scatti e tante corse quindi ho preferito la porta: corri molto meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

