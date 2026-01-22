Milinkovic-Savic | Ero un bomber che nemmeno immaginate Ma si correva troppo e ora faccio il portiere

Milinkovic-Savic, centrocampista del Napoli, si racconta a Dazn condividendo la sua esperienza calcistica. Ricorda di aver iniziato come un attaccante con un forte tiro, ma poi ha cambiato ruolo a causa della corsa. Parla di Conte come di un vincente e riflette sul suo percorso, che lo ha portato a diventare un portiere inaspettato. Una testimonianza di crescita e adattamento nel mondo del calcio professionistico.

Vanja Milinkovic-Savic si racconta senza filtri, scherza sul ruolo e snocciola aneddoti in serie. Ha avuto modo di farlo in MySkilks su Dazn, in vista di Juventus-Napoli. "Ero un attaccante, un bomber che non vi immaginate, col tiro che ho!". Infatti, l'idea originaria era quella di fare il centravanti, prima di virare sulla porta. È passato dal voler fare gol al cercare di evitarli. "Mi giravo e calciavo, non la passavo mai, ero un egoista, devo dirlo. Vedevo solo la porta, volevo essere io a fare gol. Quando poi ho visto quello che dovevano fare le punte nel calcio di oggi, tanti scatti, tante corse.

Caressa: «Milinkovic-Savic è stato esaltato anche troppo, ma ha evidenti lacune. Per me, Meret è molto più forte»Caressa apre un dibattito acceso sul ruolo di portiere e sulle valutazioni che lo riguardano, confrontando Meret e Milinkovic-Savic.

