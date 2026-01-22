Milano si prepara a ' combattere' il caldo dell' estate 2026 | il Comune raccoglie idee per le oasi urbane

Milano si avvicina all’estate 2026 con l’obiettivo di creare spazi urbani più freschi e vivibili. Il Comune invita cittadini e professionisti a condividere proposte per le oasi urbane, soluzioni pratiche e sostenibili per contrastare il caldo. In un contesto di crescente riscaldamento globale, queste iniziative rappresentano un passo importante verso città più resilienti e confortevoli per tutti.

