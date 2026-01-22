Milano rivoluzionaria | un hotel di lusso dentro la Stazione Centrale È il primo in Italia

Milano si prepara a una trasformazione significativa: la Stazione Centrale, simbolo storico e architettonico della città, accoglierà il primo hotel di lusso in Italia all’interno della sua struttura. Questo progetto, che valorizza il patrimonio architettonico e la funzionalità, rappresenta un passo importante per la città, unendo comfort e storia in un contesto unico. L’iniziativa mira a rafforzare il ruolo di Milano come centro di innovazione e ospitalità.

Milano punta a entrare in un club esclusivo. La Stazione Centrale, simbolo della città progettato da Ulisse Stacchini che compirà cento anni nel 2031, diventerà la prima stazione italiana a ospitare un hotel al suo interno. Gli spazi fino a poco fa occupati da un Burger King, sfrattato nell'operazione che ha portato Cova in stazione, insieme ai piani superiori rimasti vuoti per anni, si trasformeranno in una struttura ricettiva di lusso. Un progetto che inserisce Milano in un filone internazionale d'élite. Nel mondo esempi simili esistono solo a Londra, con la storica St. Pancras, e a Tokyo con il Tokyo Station Hotel nello scalo di Marunouchi.

