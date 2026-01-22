Il presidente Mattarella ha sottolineato che, a due settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, molte opere devono ancora essere completate. A un mese dall'apertura dei Giochi Paralimpici, l'attenzione rimane sulla finalizzazione degli interventi necessari per garantire lo svolgimento delle manifestazioni sportive in sicurezza e puntualità.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Siamo ormai a due settimane dall'apertura dei Giochi Olimpici, a un mese da quella dei Giochi Paralimpici. È una condizione che vede ancora naturalmente delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato e non soltanto nel nostro Paese, ovunque, che vi sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza o anche se fosse possibile vengono sempre completate negli ultimi giorni. Ma c'è un'accelerazione di impegno nell'ultima settimana che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal presidente, Giovanni Malagò, e dall'amministratore delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della Fondazione e dai rappresentanti dei Comuni di Milano e Cortina, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma Alto Adige. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Milano-Cortina: Mattarella, 'normale completare alcune opere negli ultimi giorni'**

Leggi anche: UNICEF/Ucraina: 12 bambini feriti negli attacchi negli ultimi 3 giorni

Leggi anche: Vince Russo: “Gli ultimi giorni in Juggalo Wrestling, mi hanno emozionato più della WWE negli ultimi 5 anni”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella in visita a Torino, deviate le linee del trasporto pubblico in centro: ecco quali; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti.

**Milano-Cortina: Mattarella, 'avventura coraggiosa che porta prestigio a Italia'Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina rappresentano un'avventura che premierà l'iniziativa assunta allora, anche, secondo qualcuno di quel tempo, la teme ... iltempo.it

Milano Cortina 2026, Mattarella: «Paralimpiadi appuntamento importante, seguite in ogni parte del mondo»Inaugurata oggi mercoledì 21 gennaio 2026, al Museo MAXXI di Roma la mostra sulle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina: ... msn.com

La 22enne sciatrice di Aurisina ha ottenuto la convocazione per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina in rappresentanza della Nazionale slovena - facebook.com facebook

@mokidegennaro carrying the Flame in Bassano del Grappa #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Veneto x.com