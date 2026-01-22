Milano-Cortina 2026 Mattarella | Un' avventura che premierà il coraggio dell' Italia

Milano-Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale, che coinvolge l’Italia in una sfida di organizzazione e collaborazione. Il presidente Mattarella ha sottolineato come questa iniziativa premi il coraggio e la determinazione del paese nel portare avanti un progetto ambizioso, che testimonia la capacità dell’Italia di affrontare grandi sfide e di valorizzare il proprio patrimonio sportivo e culturale.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano “un’avventura che premierà l’iniziativa assunta allora, anche, secondo qualcuno di quel tempo, la temerarietà della decisione di lanciarsi in questa avventura. Ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro Paese, in sede internazionale, sono un premio per quello sforzo che si è dispiegato “. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la fondazione Milano-Cortina e i presidenti delle regioni e dei comuni dove si svolgeranno. “Siamo ormai a due settimane dall’apertura di Giochi olimpici e a un mese da quella dei Giochi paralimpici e ci sono ancora, naturalmente, delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato, e non soltanto nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

