Milano celebra la Memoria con nuove pietre d' inciampo

Milano rinnova il suo impegno nella conservazione della memoria storica attraverso l’installazione di nuove pietre d’inciampo. Dal 2017, la città si distingue per un percorso di commemorazione civica che coinvolge la comunità e preserva il ricordo delle vittime e degli eventi significativi del passato. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di mantenere vivo il patrimonio storico e culturale di Milano, promuovendo un percorso di consapevolezza e rispetto condiviso.

AGI - Milano torna a tessere la trama della sua memoria collettiva, rinnovando un impegno che dal 2017 vede la città protagonista di un rito civile diffuso e profondo. Al centro delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2026 si conferma la posa delle pietre d'inciampo, i piccoli cubi d'ottone che riportano alla luce i nomi e le storie di chi fu strappato alla propria quotidianità per non fare più ritorno dai campi di sterminio. Il percorso di quest'anno aggiunge ventuno nuovi tasselli a un mosaico che conta ormai duecentoquarantacinque installazioni in tutta la città, partendo idealmente da quel primo omaggio ad Alberto Segre che segnò l'inizio di questo cammino di consapevolezza.

