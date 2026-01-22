milano apre le porte alla convention tatoo

Milano accoglie la Convention Tattoo, un evento dedicato all’arte del tatuaggio e alla sua evoluzione. In Polinesia, esiste una parola che descrive un linguaggio visivo usato per comunicare identità e legami con gli antenati. Questa connessione tra cultura e tatuaggio sottolinea l’importanza di un’arte che va oltre l’estetica, rappresentando storie e tradizioni profonde.

In Polinesia esiste una parola che indica una forma di linguaggio visivo, una comunicazione non verbale per esprimere la propria identità, status sociale e legame con gli antenati. È “Tatau”, da cui deriva la parola tatuaggio. Anticamente, ancora prima dell’alfabeto, era l’unico modo di raccontare e soprattutto tramandare le informazioni sulla vita di un individuo. Ovviamente i polinesiani non erano gli unici ad adoperare il tatuaggio come espressione; la sua storia risale, almeno, all’Età della Pietra, e in ogni popolazione assumeva una valenza diversa. In Egitto erano comuni tra le donne come simbolo di fertilità e bellezza, nelle Antiche civiltà Greche e Romane erano proibiti, tanto che identificavano criminali o schiavi, nel Medioevo per i pellegrini era un simbolo di fede religiosa. 🔗 Leggi su Panorama.it

