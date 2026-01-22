Milan giorni spumeggianti | doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a vivere giornate intense, con importanti novità in difesa e rinnovi chiave. Oggi, giovedì 22 gennaio 2026, si concentrano le notizie principali sul club rossonero, tra aggiornamenti sul mercato e questioni di rosa. Tra recuperi, possibili acquisti e rinnovi contrattuali, ecco le ultime in casa Milan, in un quadro di rinnovamento e consolidamento della squadra.

Nella giornata di oggi, giovedì 2 gennaio 2026, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivato moltissime notizie: dal nuovo kit in arrivo, fino al possibile doppio colpo in difesa! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo Footy Headlines, il Milan ha ideato un quarto Kit per la stagione 2025-2026: la maglia saràà presentata ad inizio febbraio 2026 e si tratta una collaborazione con Slam Jam, brand streetwear fondato da Luca Benini.

