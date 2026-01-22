Milan Gatti non impossibile Le condizioni per arrivare al difensore della Juventus

Federico Gatti, difensore centrale della Juventus nato nel 1998, ha recentemente recuperato da un infortunio e potrebbe essere una soluzione per il Milan nel mercato invernale. La possibilità di un trasferimento non è esclusa, anche se le condizioni e le trattative richiedono approfondimenti. La situazione resta aperta, e il futuro del giocatore nel club rossonero dipenderà da vari fattori legati alle strategie di mercato e alle esigenze della squadra.

"La società è attenta alle occasioni che ci sono nel calciomercato: se può arrivare al Milan un giocatore che può migliorare la rosa e darci caratteristiche che oggi non abbiamo, va bene. Altrimenti, andiamo avanti con questi ragazzi, che stanno facendo molto bene, fino alla fine di questa stagione". Fin qui, dunque, il Milan non ha trovato l'occasione che cercava. Verosimilmente, negli ultimi 7-10 giorni di mercato, qualcosa dovrebbe smuoversi. E, magari, giocatori che, al momento, i club d'appartenenza non libererebbero, possono diventare potenzialmente trasferibili 'last minute' o quasi.

