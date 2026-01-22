Milan doppia seduta verso la Roma | Saelemaekers in dubbio

Il Milan prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera. La squadra ha svolto una doppia seduta a Milanello, con sessioni in palestra al mattino e allenamenti sul campo nel pomeriggio presso il centro sportivo di Carnago. Tra i giocatori in dubbio figura Saelemaekers, mentre il resto del gruppo si concentra sull’ottimizzazione delle strategie per l’incontro.

Giornata intensa a per il Milan. I rossoneri proseguono la preparazione al big match di domenica sera contro la Roma con una doppia seduta programmata a Milanello: lavoro in palestra al mattino, poi campo nel pomeriggio al centro sportivo di Carnago. Resta da monitorare la situazione di Alexis Saelemaekers. L’esterno continua con un programma personalizzato dopo il risentimento all’adduttore accusato nell’ultima gara contro il Lecce e al momento è fortemente in dubbio per la trasferta nella Capitale. La decisione sarà presa nelle prossime 48 ore. Se Saelemaekers tornerà ad allenarsi in gruppo tra domani e sabato, Massimiliano Allegri lo convocherà. 🔗 Leggi su Milanzone.it

