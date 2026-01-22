Milan da Scudetto? Tassotti | Ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli ma non avere le coppe …

Durante l'ultimo episodio di 'Radio Anch'io Sport', Mauro Tassotti, ex terzino del Milan, ha commentato la stagione dei rossoneri, sottolineando che il team ha qualche elemento in meno rispetto a Inter e Napoli. Tuttavia, ha evidenziato come la mancanza di coppe possa rappresentare un aspetto positivo per la squadra di Pioli in questa fase della stagione.

Mauro Tassotti, storico ex difensore rossonero e ora collaboratore tecnico nel Milan Futuro, è stato ospite ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, soffermandosi anche sulle possibilità del Milan di Massimiliano Allegri di vincere lo Scudetto, ma non solo. Ecco, di seguito, le parole riportate da 'Tuttomercatoweb'. "Se il Milan rimarrà attaccato diventerà una possibile candidata alla vittoria finale. A livello di rosa ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli, ma non avere le coppe è un bel vantaggio. Anche se non è una bella cosa, perché vuol dire che la stagione precedente è stata fatta male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Argomenti discussi: ALLEGRI, IL MILAN È QUELL’A MAI PIÙ DA SCUDETTO; Milan: risentimento all'adduttore, Saelemaekers a rischio per la Roma; Tassotti: Se rimarrà attaccato, il Milan può vincere lo scudetto. Allegri tra Sacchi e Capello; Tassotti sul Milan: Possibile candidato alla vittoria finale.

