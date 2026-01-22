A inizio stagione, Christian Pulisic aveva mostrato ottime cose con il Milan. Tuttavia, nelle ultime settimane, le sue prestazioni sono calate, evidenziando un apparente appannamento. È importante analizzare le cause di questa fase e capire come il giocatore possa tornare ai livelli precedenti. Un momento di riflessione e di lavoro per ritrovare la forma migliore e contribuire al successo della squadra.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un focus a Christian Pulisic, attaccante del Milan perché - non è certo un mistero - ha iniziato il 2026 differentemente da come aveva concluso il 2025. Nel nuovo anno, 'Capitan America' è rimasto per 79' in panchina a Cagliari, poi ha giocato tutta la partita contro il Genoa (dove si è visto annullare un gol per un fallo di mano) e contro la Fiorentina (con due errori, macroscopici, dinanzi al portiere David De Gea). Quindi, panchina a Como e 73' in campo contro il Lecce, dove si è reso protagonista di un altro errore sotto porta, a tu per tu con Wladimiro Falcone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che succede a Pulisic? Appannamento evidente. È il momento di tornare a correre

