Milan Allegri rilancia Modri? e Pavlovi? contro la Roma

Novità importanti in casa AC Milan in vista della sfida di domenica contro la AS Roma. Massimiliano Allegri prepara due rientri pesanti dal primo minuto: a centrocampo torna Luka Modri?, mentre in difesa rivede il campo Strahinja Pavlovi?. Il centrale serbo è pronto a rientrare dopo aver saltato le ultime due gare contro Como e Lecce. Lo stop era arrivato in seguito al duro scontro con Pietro Comuzzo contro la Fiorentina, episodio che gli era costato nove punti di sutura alla testa. Superata l’emergenza, Pavlovi? torna a disposizione per la trasferta dell’Olimpico. In difesa, Allegri va verso il terzetto con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, dopo che nelle ultime uscite il serbo era stato rimpiazzato da Koni De Winter. 🔗 Leggi su Milanzone.it

