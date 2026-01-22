Il governo italiano ha introdotto modifiche al permesso di soggiorno, rendendolo più semplice e rapido da ottenere. La novità principale riguarda il rilascio finale, che avverrà entro 30 giorni dalla richiesta. Questa riforma si inserisce nelle direttive europee, in particolare la direttiva 12332024 del Parlamento Ue, con l’obiettivo di snellire le procedure per i migranti e favorire l’integrazione.

Un permesso di soggiorno più semplice e veloce. Il governo italiano si allinea alle linee europee, in particolare a ciò che prevede la direttiva 12332024 del Parlamento Ue e del Consiglio Ue, e approva in esame preliminare un decreto legislativo relativo alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico. In pratica, dunque, andrà a modificare - dal 22 maggio 2026 - il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 2861998) per adeguare l’ordinamento italiano sul permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. L’ok è arrivato durante il Consiglio dei ministri del 20 gennaio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Migranti, ecco come cambia il permesso unico: rilascio finale entro 30 giorni

Hai lo Spid di Poste da più di un anno? Ecco cosa succede se non paghi entro 30 giorniSe hai lo Spid di Poste Italiane da oltre un anno, è importante conoscere le conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti.

Leggi anche: Via Fara, cinque giorni di cantiere: scattano divieti, senso unico alternato e limite a 30 km/h

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Morto il richiedente colto da infarto nel Porto Vecchio di Trieste; Come cambiano i buoni pasto nel 2026 e per chi aumentano a dieci euro: le nuove regole; Locali pubblici, stretta sulla sicurezza dopo Crans-Montana: cosa cambia con la direttiva Piantedosi; Nuovo Isee 2026, per ottenere i bonus non servirà più presentarlo: cosa cambia e da quando.

Migranti, ecco come cambia il permesso unico: rilascio finale entro 30 giorniUn permesso di soggiorno più semplice e veloce. Il governo italiano si allinea alle linee europee, in particolare a ciò che prevede la direttiva 1233/2024 del Parlamento Ue e del Consiglio Ue, e ... ilsole24ore.com

Migranti, ecco come l’Oms tutela la loro saluteIl viaggio dei migranti, spesso, è lungo e faticoso. E per questo è possibile che al loro arrivo nel Paese di destinazione abbiano bisogno di cure specifiche. Lesioni accidentali, ipotermia, ustioni, ... quotidianosanita.it

Dossier Idos:. "El Paso o Melilla Arizona o Lampedusa Cambia il nome, non il muro. Secondo Diego Battistessa, Trump non inventa la criminalizzazione dei migranti: la rende solo esplicita, mentre l’Europa la pratica da anni https://www.dossierimmigr - facebook.com facebook