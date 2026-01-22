Migliaia di persone in Nord Europa stanno scaricando le app per boicottare i prodotti americani

In Nord Europa, molte persone stanno scaricando applicazioni volte a identificare e boicottare prodotti americani. Questa iniziativa nasce come forma di protesta contro le intenzioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. La mobilitazione coinvolge cittadini danesi e riflette un sentimento di attenzione verso questioni geopolitiche e commerciali di rilievo internazionale.

In Danimarca arriva la app per boicottare i prodotti made in UsaIn Danimarca è stata lanciata una nuova applicazione dedicata al boicottaggio dei prodotti statunitensi.

