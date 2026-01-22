Mi sono rotto sei costole e perforato i polmoni ho visto mio padre tra le nuvole e piangevo a dirotto | un altro grave incidente per Gascoigne

Paul Gascoigne, ex calciatore noto per la sua carriera alla Lazio e in Inghilterra, ha recentemente descritto un incidente domestico che lo ha portato in ospedale con gravi ferite, tra cui sei costole rotte e perforazione polmonare. L’episodio, che ha coinvolto anche momenti emotivamente intensi, ha suscitato preoccupazioni sulla sua salute e benessere.

Paul Gascoigne, leggenda della Lazio e icona del calcio inglese, ha raccontato di essere stato portato d’urgenza in ospedale dopo un grave incidente domestico che lo ha lasciato in condizioni critiche e in forte stato di agitazione. L’ex fantasista, oggi 58enne, ha parlato di quanto accaduto in un’intervista rilasciata a Clutch 9 per un documentario di prossima uscita, spiegando di aver temuto seriamente per la propria vita. Gascoigne ha ricostruito l’episodio avvenuto durante il periodo delle feste, senza però specificare esattamente quando: “Stavo appendendo qualcosa e sono caduto all’indietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gascoigne racconta la caduta che gli ha provocato la rottura di sei costole: “Piangevo a dirotto”Paul Gascoigne ha condiviso dettagli sul suo ricovero d'emergenza, causato da una caduta domestica che ha provocato la rottura di sei costole e danni ai polmoni.

