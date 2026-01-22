Lucio Provenza ha condiviso il suo percorso di vita in un’intervista a “La Volta Buona”, parlando delle difficoltà affrontate, tra cui il bullismo, l’anoressia e i momenti di crisi. La sua testimonianza mette in luce le sfide di chi si confronta con problemi di salute mentale e disturbi alimentari, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso sulla complessità delle esperienze personali.

“ Mi hanno deriso e umiliato, sono diventato bulimico, mangiavo e vomitavo” ha raccontato Lucio Provenza a “La Volta Buona”. L’attore de “L’amica geniale” ha ripercorso una parte dolorosa della sua vita. Nel salotto di Caterina Balivo, Provenza ha svelato di essere stato vittima di bullismo. L’attore ha dichiarato: “Mi hanno deriso e umiliato, mi hanno preso di mira anche a calcetto, dicevano che gli avevo fatto perdere la partita. Mi chiamavano Majin Bu”. Gli episodi lo hanno segnato fortemente, tanto da spingere Lucio verso la bulimia. A riguardo, l’uomo ha detto: “ In 67 mesi ho perso 60 kg e sono diventato bulimico, mangiavo e vomitavo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno deriso e umiliato. Sono diventato bulimico, mangiavo e vomitavo. Ho fatto brutti pensieri”: il racconto di Lucio Provenza a “La volta buona”

